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    Еще один пешеходный променад открыли в столице

    6 Июля 2022, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями, сценой для выступлений появилось в столице по улице Бараева. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь ул. Бараева - это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство (от пр. Республики до улицы Ш. Валиханова). На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электроавтомобилей и др. На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству», - сообщил на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов

    По его словам, идея создания пешеходного променада появилась с учетом того, что из-за расположения эта улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями.

    «В рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» в текущем году благоустроим свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы. Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр (расположен в парке между р.Есиль и Дворцом мира и согласия). На сцене амфитеатра выступят артисты театра «Астана Опера». Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей», - добавил А. Кульгинов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана День столицы
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