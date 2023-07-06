Еще один парк с аттракционами открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане около центра семейного отдыха Ailand открыли новый парк аттракционов. В честь этого события на его площадке проводят концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В парке можно прокатиться на популярных каруселях, машинках, а также попробовать водные развлечения для детей. Рядом с аттракционами расположена зеленая зона «Сказочный осьминог» со скамейками в тени деревьев, где можно отдохнуть и перекусить.

Парк, рассчитанный на детей от трех лет, начнет свою работу сразу после торжественного открытия и будет функционировать до завершения теплого сезона с 10:00 до 22:00 часов ежедневно.

«Новая развлекательная площадка теперь станет частью нашего молодого процветающего города, которому сегодня исполнилось 25 лет. Поздравляю всех жителей и гостей столицы и желаю вам от души повеселиться на концерте по случаю открытия парка!» - сказал заместитель акима района Нура Сарсенгали Акжолов на открытии площадки.

Перед гостями выступили музыкальные ансамбли, творческие студии провели интерактивные игры. Концерт завершился дискотекой в 21:00.