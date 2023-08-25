Еще один мусорный полигон хотят построить в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральный план столицы заложено строительство еще одного полигона на резервной территории. Однако астанчане не хотят, чтобы на территории столицы появился еще один полигон. Жители столицы потребовали власти перерабатывать мусор, а не создавать новый полигон, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На обсуждении генерального плана столицы астанчанка высказала возмущение по поводу второго полигона, который появится на территории столицы.

«У вас есть один полигон в 5 км по той же трассе. Зачем еще одна свалка? У вас есть мусороперерабатывающие заводы? Почему не перерабатываете мусор?» - обратилась она к властям.

«Проектом генплана нами предложена модернизация существующего мусороперерабатывающего комплекса. Мощность будет увеличена в 2 раза с 250 млн тонн в год до 450 млн тонн в год. По поводу проектируемого полигона, это резервная территория. Резервная территория не является точным местом расположения проектируемого объекта. Размещение полигона регламентируется санитарными правилами», - ответили в «Астанагенплан».

Отмечается, что на стадии точного проектирования строительства полигона предусмотрена межведомственная государственная экспертиза, в которой будут учтены содержание грунтовых вод, подземных вод, поверхностных вод, рекреационная зона, расположение особо охраняемой природной территории поблизости.

То есть, решение о строительстве полигона будет принято только после государственной экологической экспертизы.