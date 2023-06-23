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    Еще один мурал появился в Караганде

    23 Июня 2023, 14:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – «Урок 2041» – так назвали новый мурал, который появился на одной из центральных улиц Караганды. Настенная живопись украсила фасад одного из домов в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект реализован Центром урбанистики.

    «Идея нарисовать этот мурал у нас возникла давно. И краски были, и подходящий фасад дома, и даже спонсор. Но не сложилось. Прошел год, и все получилось. Рядом школа, поэтому хотели нарисовать что-то для детей. «Урок 2041» – это не только про робототехнику и IT. Это про будущее, которое мы строим все вместе и которое строит каждый из нас. Когда каждый житель несет ответственность перед самим собой, будущее всего города обязательно будет светлым», – считает руководитель Центра урбанистики Валерия Хасуева.

    Идея мурала принадлежит карагандинцу Артему Слесаренко. Его компания Profland стала спонсором нового арт-объекта.

    «Я всегда выступаю за развитие, чтобы через культуру у людей формировался майндсет о том, какое будущее нас ждет и что не надо бояться, ограничивать себя, надо в это идти. Также я планирую выйти с инициативой делать по городу муралы с тематикой IT, Deep Tech (от англ. «глубокие технологии») и Space Tech (от англ. «космические технологии»). Хочу, чтобы у людей в целом и у детей в частности формировалось сознание, что в Казахстане можно делать классные технологические продукты», – говорит Артем Слесаренко.

    «Урок» нарисовала художница из Караганды Бота Кенжебаева. Это первый ее мурал в родном городе.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Культура Акимат Искусство Караганда
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