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    Еще один масштабный сбой в работе соцсетей: неполадки устранены

    9 Октября 2021, 07:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американская компания Facebook устранила неполадки, которые ранее вызвали сбои в работе ее социальных сетей Instagram и Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Приносим наши извинения, если вы в течение последних нескольких часов не могли получить доступ к нашим социальным сетям. <...> Мы устранили проблему, еще раз благодарим за ваше терпение на этой неделе», - сообщила компания в пятницу на своей странице в Twitter.

    Ранее в пятницу пользователи по всему миру, по данным сервиса Downdetector, жаловались на сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

    4 октября сообщалось о масштабном сбое в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Эксперты объяснили сбои в работе многочисленных сайтов и приложений в течение понедельника, 4 октября, общим резким ростом нагрузки на DNS-маршрутизаторы в результате проблем у Facebook.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT
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