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    Еще один крупный пожар произошел в Бейруте

    15 Сентября 2020, 17:04

    БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – Жители ливанской столицы стали свидетелями уже второго в этом месяце крупного пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Сегодня в известном в городе здании, спроектированным британско-арабским архитектором Захой Хадид, вспыхнул крупный пожар, который стал вторым за этот месяц в ливанской столице.

    Несколько дней назад стало известно о пожаре в бейрутском порту неподалеку от того места, где в августе произошел крупный взрыв, превративший в руины половину средиземноморского города. Власти пока не называют причины случившихся возгораний.

    О пострадавших не сообщается, очевидцы происшествия публикуют ролики с места событий. Прибывшей службой гражданской обороны пожар удалось локализовать и потушить.

    По сообщениям местных информационных агентств, причиной пожара могли стать сварочные работы. Инцидент вызвал недовольство ливанских жителей, которые находятся в ожидании нового правительства, в то время как страна переживает экономический кризис.

    Расположенное вблизи от набережной здание, в котором находится торговый центр и офисы, построено по замыслу всемирно известного архитектора Захи Хадид. Благодаря своим футуристическим очертаниям комплекс успел стать символом финансового центра Бейрута.

    Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 135 человек. Почти 4 тысячи были ранены.Взрыв произошел в порту Бейрута, где хранилось почти 3 тысячи тонн нитрата аммония. Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

    Автор:

    Арсен Утешев

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