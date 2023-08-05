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    Еще один казахстанский гимнаст взял серебро Универсиады-2023

    5 Августа 2023, 14:38

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – На XXXI Всемирной летней Универсиаде в Чэнду (КНР) Нариман Курбанов завоевал «серебро», передает МИА «Казинформ».

    Казахстанский гимнаст занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15.266. «Золото» и бронзу» завоевали атлеты из Китайского Тайбэя, соответственно.

    Тем самым, по состоянию на 5 августа у Казахстана в активе 16 наград: одна

    золотая, семь серебряных и восемь бронзовых.

    Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике на Универсиаде представлена пятью спортсменами. Ранее гимнаст Милад Карими принес Казахстану «серебро» Универсиады.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта. Универсиада-2023 завершится 8 августа.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Универсиада Гимнастика
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