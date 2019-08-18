Еще один казахстанец устроился на работу в Google

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще один казахстанец устроился на работу во всемирно известную компанию Google. Уроженец Восточно-Казахстанской области Жасан Байпакбаев приступил к обязанностям инженера в корпорации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жасан Байпакбаев родился и вырос в селе КаратогайКурчумского района ВКО. Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Информационныесистемы» в Алматы.

«Да, устроиться на работу в такую всемирно известнуюкомпанию, как Google, – мечта каждого студента, осваивающего мою специальность.К тому же многим известен процесс трудоустройства сюда. В целом, до Google мнедовелось поработать немного в сфере стартапа в США. Поэтому, можно сказать, уменя есть опыт по информационным технологиям. В компании Google я приступил кработе инженера», – рассказал казахстанец.

По его словам, для быстрой адаптации в новом огромном коллективегиганта здесь организовываются специальные лекции.

«Во время лекций рассказывается об истории компании, работев ней, обязанностях и целях сотрудников, а также дается полезная информация отом, как быстро адаптироваться в коллективе. Для меня эти лекции были весьмаполезны», – делится Жасан Байпакбаев.

Не преминул молодой казахстанец и поделиться советами стеми, кто мечтает присоединиться к большой команде Google.

«Нужно по большей части уделять внимание академическомуобразованию. Надо интересоваться наукой. Также не лишними будут навыки решениязадач, то есть нужно иметь глубокие знания о правилах алгоритма. Кроме того,конечно, необходимо пройти практику. Преимущество работы в крупных компаниях –создание всех условий для сотрудника. Поэтому многие молодые стремятся работатьв крупных компаниях, холдингах. И это верная тенденция. В Google, не упоминая одругих бонусах, всех работников обеспечивают трехразовым питанием и служебнымавтомобилем», - поделился Жасан Байпакбаев.

В свободное время молодой человек любит путешествовать изаниматься спортом.

Автор: Әли Ибраев