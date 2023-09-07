Еще один казахстанец скончался в результате ДТП в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Муж погибшей правозащитницы из Атырау, который находился в тяжелом состоянии в больнице, скончался. Информацию подтвердил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подтверждаем», - сказал Айбек Смадияров.

Тела трех погибших членов этой семьи отправят в Казахстан сегодня. Сына погибших супругов уже забрали родственники. Он находится в Казахстане.

Напомним, что в турецкой Алании в результате ДТП скончались казахстанка с дочерью. Погибшая Арайлым Багытжан была известным журналистом, основательницей детского реабилитационного центра «Зейін Атырау».

Как выяснилось позже, в ДТП Арайлым Багытжан попала вместе с семьей. С супругом, сыном и дочерью они находились на отдыхе в Алании. В день, когда случилось ДТП, они должны были вернуться в Казахстан. Общественница с двухлетней дочерью скончались на месте происшествия. Глава семьи - мужчина, 1986 года рождения, находился в реанимации в очень тяжелом состоянии, ему провели операцию. Однако врачам не удалось спасти его жизнь.