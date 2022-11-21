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    Еще один Exit-poll: 85,52% казахстанцев проголосовали за Касым-Жомарта Токаева

    21 Ноября 2022, 00:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В результате Exit-poll, проведенного Институтом общественной политики при партии «AMANAT» по заказу телеканала «Астана», 85,52 % казахстанцев проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно озвученным данным в ходе онлайн-телемарафона, Институт общественной политики партии «AMANAT» дает такие результаты экзит-полла:

    Касым-Жомарта Токаев – 85,52 %;

    Жигули Дайрабаев – 2,67 %;

    Каракат Абден – 2,61 %;

    Мейрам Кажыкен – 2,43 %;

    Нурлан Ауесбаев – 1,93 %;

    Салтанат Турсынбекова – 1,44 %;

    Графа «Против всех» – 3,4 %;

    Явка избирателей составила 67,71 %.

    Опрос проводился на около 600 избирательных участках по всему Казахстану.

    Сегодня в Казахстане состоялись внеочередные выборы Президента РК. На пост Президента РК претендовали шесть кандидатов. Среди них действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции, Нурлан Ауесбаев от «Общенациональной социал-демократической партии, Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников и Салтанат Турсынбекова от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол».

    Ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщала, что подведение предварительных итогов пройдет с 21 по 22 ноября. До 27 ноября состоится установление итогов и регистрация избранного Президента.

    Автор:

    Анеля Касымова

    СМИ Выборы AMANAT Президентские выборы - 2022
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