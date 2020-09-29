Еще один байконуровец полетит в космос

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня экипажи 64-ой экспедиции на МКС, прибывшие на космодром для предстартовой подготовки, провели традиционную церемонию поднятия флагов стран-участниц космического полета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники торжественного мероприятия - представители предприятий Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина, Космического центра «Южный», администрации города Байконура, обеспечивающие подготовку экипажей к запуску, пожелали космонавтам и астронавтам успешного старта.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков подняли флаг России, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров — флаг Казахстана, а астронавты NASA Кэтлин Рубинс и Марк Ванде Хай — флаг США.

Особым моментом церемонии стал сюрприз для бортинженера основного экипажа корабля «Союз МС-17» Сергея Кудь-Сверчкова. Начальник оперативной группы ЦПК, российский космонавт Юрий Маленченко вручил ему удостоверение космонавта под номером 148 международного образца Международной авиационной федерации (ФАИ).

Такой документ в соответствии с действующими правилами ФАИ, выдается каждому космонавту, который готовится выполнить свой первый космический полет. В основном экипаже командир корабля россиянин Сергей Рыжиков и бортинженер американка Кэтлин Рубинс во второй раз полетят в космос, а для Сергея Кудь-Сверчкова это будет первый космический полет. Суть сюрприза для Сергея в том, что он - уроженец Байконура, получил свидетельство космонавта на родной земле. Кудь-Сверчков родился в городе Ленинске (позже Байконуре) в 1983 году, прожил здесь первые 7 лет.

Первым же космонавтом, выходцем из Байконура является космонавт Роскосмоса, Герой России Олег Артемьев, который провел свои детские и юношеские годы в городе Ленинске.

Свое удостоверение космонавта Сергей возьмет с собой 14 октября 2020 года в космический полет, и на борту Международной космической станции, по сложившейся традиции, поставит бортовые штампики, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

После церемонии поднятия флагов дублирующий экипаж в составе Олега Новицкого, Петра Дуброва и Марка Ванде Хай по традиции отправились на обзорную автобусную экскурсию по Байконуру.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» к Международной космической станции запланирован на 14 октября 2020 года с 31-ой площадки космодрома Байконур.