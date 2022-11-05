Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году

5 Ноября 2022, 17:43

5 Ноября 2022, 17:43

Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о развитии дорожно-транспортной сети города и строительстве новых мостов и улиц, передает МИА «Казинформ».

«С учетом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах уделяем должное внимание развитию дорожно-транспортной сети. Для разгрузки движения и обеспечения дополнительной связи между районами ведем строительство мостов, улиц, также ведем работы по пробивке дорог.

Ознакомился с ходом строительства моста по пр. Тауелсиздик через реку Есиль. Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем. Данный мост планируем завершить в 2023 году.

В августе текущего года мы открыли движение по новому мосту Улы дала. Мост позволяет частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысить доступность нового вокзала «Нурлы жол», ЖМ Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

Также в текущем месяце планируем открыть движение по улице А62 (на участке от улицы А91 до трассы Астана-Караганда). Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города.

Кроме того, за последние годы отремонтировали более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах. Ранее мы утвердили концепцию Комплексной транспортной схемы (КТС). КТС позволяет выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учетом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах», - написал аким столицы.