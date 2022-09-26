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    Еще никто не предложил свою кандидатуру в Президенты РК – ЦИК

    26 Сентября 2022, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов на должность Президента Республики Казахстан началось 23 сентября. За это время не было подано ни одной заявки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня еще никто не предложил свою кандидатуру, ни одно из общественных объединений не провело еще своих съездов или конференций», - сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман.

    Ранее сообщалось, что выдвижение кандидатов продлится до 11 октября. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Также в ЦИК пояснили, могут ли баллотироваться в Президенты РК беспартийные казахстанцы.

    Внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы ЦИК
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