Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта

    21 Июня 2023, 05:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

    По согласованию с управлением административной полиции ДП города Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках проекта «Строительство улицы Е464 на участке от улицы Е466 до улицы Е321 и улицы Е466 на участке от улицы Е321 до проспекта Тауелсиздик планируется провести работы по обустройству дорожного основания на пересечении улиц Е321 и Е466.

    В этой связи, с 21 июня по 22 июля будет полностью перекрыто движение по улице Е321 на пересечении с улицей Е 466.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назван срок укладки первого слоя асфальта на дороге Атырау-Астрахань
    Казахстан и Люксембург расширяют сотрудничество в сфере транспорта и космического пространства
    Участок улицы Петрова перекрыт на ремонт в Астане
    Автобусы будут бесплатно перевозить пассажиров в Атырау на Курбан-айт
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT