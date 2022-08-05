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    • Еще несколько улиц закроют на ремонт на левобережье столицы

    5 Августа 2022 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан сообщает о начале ремонта дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел, передает МИА «Казинформ».

    В связи с этим, с 5 по 8 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Алматы до улицы Орынбор.

    А с 8 по 12 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау.

    Ранее сообщалось о закрытии на ремонт с 2 по 8 августа участка от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик Ел.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.

    Проведение ремонтных работ согласовано с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан.


    #Нур-Султан #Акимат #Дороги
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