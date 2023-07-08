Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Еще несколько улиц перекроют в Алматы из-за ремонта

    8 Июля 2023, 17:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с проведением плановых работ по среднему ремонту на несколько дней перекроют участки проспектов Абая и Аль-Фараби, а также улицы Тлендиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что движение транспорта временно будет ограничено на следующих участках улиц:

    с 23:00 часов 8 июля до 06:00 часов 10 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева в восточном направлении, по улице Тлендиева от улицы Сатпаева в северном направлении. Объезд будет осуществляться по улицам Утеген батыра, Сатпаева и Толе би.

    с 21:00 часов 9 июля до 06:00 часов 11 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Абая от проспекта Назарбаева до улицы Наурызбай батыра в западном направлении. Объезд будет осуществляться по улицам Курмангазы, Сатпаева и проспектам Назарбаева и Сейфуллина.

    с 22:00 часов 10 июля до 06:00 часов 13 июля, в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Ж. Ушкемпирова в восточном направлении. Объезд будет осуществляться по улицам Жарокова, Тимирязева, Сейфуллина, Исиналиева и Восточная.

    При этом отмечается, что ремонтные работы будут производиться при благоприятных погодных условиях.

    «Во избежание затора и аварийных ситуаций департамент полиции Алматы просит заранее корректировать свой маршрут движения и строго соблюдать требования Правил дорожного движения», - обратились к алматинцам в ДП.

    В этом году акимат Алматы планирует охватить средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Ранее стало известно, на каких участках ведется строительство дорог и почему для ремонта выбрали магистральные улицы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус перевернулся на трассе из-за ветра в Карагандинской области
    Пересечение улиц Обаган и Кенгир перекроют в Астане
    Более 2,1 млн человек с начала лета стали пассажирами поездов нацперевозчика
    Участки улиц Валиханова и Айнаколь закрыты на ремонт в столице
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице