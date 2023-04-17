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    Еще на пяти участках республиканских трасс открыто движение

    17 Апреля 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дорожники открыли движение еще на пяти участках республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    Ранее введённые временные ограничения движения сняты на:

    а/д «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км. 138-231, уч. п.Баянаул-гр.Карагандинской обл.

    а/д «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км. 0-138, уч. п.Калкаман-п.Баянаул

    а/д «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, уч. г.Астана- гр.Павлодарской обл.

    а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 1206-1367, уч. п.Ленинский-п.Шидерты.

    а/д «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200-254, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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