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    Еще двое казахстанцев вышли в финал квалификационного турнира по боксу в Аммане

    11 Марта 2020, 00:42

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Еще двое казахстанцев вышли в финал Азиатского квалификационного турнира в Аммане, передает МИА «Казинформ».

    По информации Казахстанской федерации бокса, Абильхан Аманкул буквально вырвал победу у своего соперника из Китая и вышел в финал. Отметим, что боксер, который выступал за Китай, - казахский боксер Тохтарбек Танаткан.

    Бекзад Нурдаулетов одержал уверенную победу над боксером из Иордании и вышел в финал Азиатского квалификационного турнира.

    Но в связи с травмой тяжеловес Камшыбек Конкабаев не примет участие в полуфинале. Тем не менее, он уже выиграл олимпийскую лицензию и занял третье место на турнире.

    Ранее сообщалось, что Василий Левит вышел в финал Азиатского квалификационного турнира по боксу в Аммане.

    Надежда Рябец стала бронзовым призёром Азиатского квалификационного турнира. В полуфинале она уступила сопернице из Австралии.

    Серик Темиржанов завоевал бронзовую медаль лицензионного турнира, проиграв чемпиону Азии и Мира боксеру из Узбекистана Миразизбеку Мирзахалилову.

    Абылайхан Жусупов также стал обладателем бронзовой медали.

    Как отметил главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев, сборная Казахстана в полном объеме выполнила поставленные задачи в отборочном турнире в Иордании, где разыгрываются лицензии на участие боксеров из стран Азии и Океании в Олимпийских играх-2020. Сборная Казахстана выиграла путевку на ОИ-2020 в 8 весовых категориях.

    Фото: Данияр Майлыбаев

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Иордания
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