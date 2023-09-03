Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Еще две новые школы открылись в Акмолинской области

    3 Сентября 2023, 09:03

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новые школы открылись в селах Отемис Целиноградского района и Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, школа с государственным языком обучения открылась в селе Отемис Целиноградского района.

    «Этого события жители села ждали давно, до сегодняшнего дня дети ездили получать знания в общеобразовательную школу села Акмол. Школа построена с учетом всех современных требований. Созданы все условия, чтобы комфортно учиться. 11 предметных кабинетов, столовая, спортзал, актовый зал, медицинский кабинет. Здание обеспечено питьевой водой, электроэнергией, собственной котельной. Во внеурочное время в школе будут организованы занятия в кружках по интересам, во дворе обустроили теплицу и спортплощадки», - отметили в ведомстве.

    Учебное заведение рассчитано на 120 мест. На строительство из бюджета было выделено 1,1 млрд тенге.

    «Сегодня настоящий праздник для ребят, для всего педагогического коллектива, для родителей и жителей села Отемис. В новой школе созданы все условия для обучения. Это не просто школа, а новое образовательное, спортивное, культурное пространство. Безусловно, эта школа будет центром притяжения для всего села», - отметил аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков.

    Новая школа-лицей открылась также в селе Жибек жолы Акмолинской области. За счет введения данной школы полностью решена проблема трехсменного обучения в селе Жибек жолы. Обучение в школе будет вестись на государственном и русском языках.

    «Для нас это очень радостное и долгожданное событие. Мы все с нетерпением ждали именно вот такой красивой, светлой и просторной школы», - отметила жительница села Жибек жолы Н. Алибекова.

    В следующем году по программе «Комфортная школа» в селе начнется строительство еще одной школы на 1200 мест.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Разрушенные после взрывов на руднике дома выкупят в Акмолинской области
    Пожизненное лишение свободы за убийство двух человек получил акмолинец
    Центр раннего вмешательства для детей с нарушениями развития откроют в Караганде
    На отсутствие учебников в школах жалуются родители в Петропавловске
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву