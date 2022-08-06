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    • Еще две «бронзы» завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по дзюдо в Нур-Султане

    6 Августа 2022 18:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана по дзюдо Аруна Жангельдина и Нурлыхан Шархан завоевали бронзовые медали чемпионата Азии по дзюдо в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Аруна Жангельдина отметилась наградой в весовой категории до 78 кг. В схватке за третье место ей противостояла Лю Шин из Тайбэя.

    Соперница получила три предупреждения, что и сделало Жангельдину обладательницей «бронзы».

    Нурлыхан Шархан оказался сильнее Акобира Абубакри (Таджикистан) в схватке за третье место в весовой категории до 100 кг.


    Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Дидар Хамза занял третье место на чемпионате Азии по дзюдо в Нур-Султане.


    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
    #Нур-Султан #Спорт #Дзюдо
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