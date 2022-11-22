Еще два землетрясения произошло близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 ноября зарегистрировала еще два землетрясения в 08:46 и в 09:40 по времени Алматы, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 120 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 8.8.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 42.13° с.ш. 76.81° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Эпицентр еще одного землетрясения расположен в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 11.4.
Магнитуда MPV 5.2.
Координаты эпицентра 44.55° с.ш. 79.63° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее землетрясение произошло в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Фото: www.aa.com.tr