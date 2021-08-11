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Еще два села газифицировали в Туркестанской области

11 Августа 2021 21:06
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Еще два села газифицировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области газифицированы населенные пункты Багыс и Тегисшил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Работы по газификации села Багыс и близлежащих населенных пунктов на границе с Узбекистаном были выполнены в течение трех месяцев. Символично зажгли газовый факел, а первыми к голубому топливу подключены жилые дома сел Багыс и Тегисшил. Работы по подключению к газу будут продолжаться поэтапно.

В мероприятии приняли участие руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Руслан Тургамбаев, аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев и директор Туркестанского областного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Шалкар Омарбеков. В свою очередь, местные аксакалы поблагодарив, благословили всех присутствующих.

По поручению Главы государства совместно с акиматом Туркестанской области АО «КазТрансГаз» завершили работы по поставке газа в 19 населенных пунктах Казыгуртского, Сарыагашского и Келесского районов, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

В населенные пункты Кызылсенгир, Тугыр, Зангар, Какпак, Сырлысай, Багыс, Шымырбай, Дарбаза, Жанаталап, Тегисшил, Таскескен, Мәдениет, Мадениет-2, Жылысу, Акуй, Дастан, Алгабас, Куркелес и Таскескен-2 голубое топливо будет подаваться с автоматических газораспределительных станций «Какпак» и «Таскескен». В этих селах проживает более 22 тысяч человек. Сейчас газовики раздают жителям памятки с правилами безопасности.

Всего в этом районе построено более 300 километров газопроводов. Это позволило обеспечить доступ к природному газу более чем 5000 семьям. То есть более 22 тысяч жителей и около 250 объектов социальной сферы и предпринимательства будут подключены к природному газу. В Казыгуртском районе, где работы по газификации уже начаты, газифицировано 64 населенных пункта, из них 44 села, что составляет 68%. Из 71 населенных пунктов Сарыагашского района газифицировано 38, показатель газификации в этом районе достиг 53,5%. В Келесском районе уровень газификации составляет 46,9%, то есть из 83 населенных пунктов района 39 подключены к газу.

Благодаря газификации данных населенных пунктов уровень газификации по Туркестанской области достиг 66,2%.


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#Туркестанская область   #ЖКХ   #Регионы  
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