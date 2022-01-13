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    Еще два района Алматы очищены от террористов в Алматы

    13 Января 2022, 10:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В комендатуре Алматы рассказали, что еще два района Алматы очищены от преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным комендатуры, зачищены следующие участки:

    жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов. Всего задержано 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов.

    «За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 961 сообщение. На call-centre комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Регионы Казахстана Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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