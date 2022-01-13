Еще два района Алматы очищены от террористов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В комендатуре Алматы рассказали, что еще два района Алматы очищены от преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным комендатуры, зачищены следующие участки:

жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов. Всего задержано 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов.

«За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 961 сообщение. На call-centre комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны», - проинформировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.