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    Еще два казахстанца поборются за «бронзу» на ЧМ по парадзюдо в Баку

    9 Ноября 2022, 18:16

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские парадзюдоисты Жанбота Аманжол (J2) и Бауыржан Арыстанбеков (J1) в весе до 90 кг будут бороться за «бронзу» на чемпионате мира по парадзюдо, проходящем в эти дни в Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Федерации парадзюдо, борьба за третье место состоится сегодня в 19:00 по астанинскому времени. На татами Бауыржан встретится со спортсменом из Бразилии да Сильва Антонию, а Жанбота померится с силами с немецким парадзюдоистом Горалом Даниелем.

    В столице Азербайджана второй день продолжается мировое первенство по парадзюдо, в котором участвуют 18 наших спортсменов (15 мужчин, 3 женщины). Всего в чемпионате принимают более 250 атлетов из 41 страны мира.

    На данный момент в копилке Национальной сборной РК имеется 2 золотых и 2 бронзовых медалей. В первый же день соревнования «бронзу» в копилку принесли Олжас Оразалыулы и Даяна Федосова, а «золото» выиграли Ергали Шамей и Акмарал Науатбек.

    Как отметили в штабе национальной сборной, на сегодня Казахстан впервые в своей истории завоевал 2 золотые медали на чемпионате мира. Историческим для отечественного спорта считается также победа нашей спортсменки Акмарал Науатбек, выигравшей «золото» среди женщин на международном уровне.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Спорт Азербайджан
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