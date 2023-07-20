Еще два автобусных маршрута изменят движение в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще два автобусных маршрута изменят свое движение с 20 по 24 июля столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.



«Согласно информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны, с 20 по 24 июля текущего года планируется проведение ремонтных работ по проспекту Ш.Кудайбердиулы. В связи с этим, будет перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения маршрутов №44 и 71», - сообщили в CTS.

Ранее сообщалось об изменении движения 13 автобусных маршрутов с 20 по 24 июля из-за ремонтных работ по проспекту Ш.Кудайбердиулы.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.