Еще более 100 тысяч нуждающихся семей получили помощь от фонда «Birgemiz» - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощь от фонда «Birgemiz» получили еще более 100 тысяч нуждающихся семей, сообщил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек. Об этом передает МИА «Казинформ».

«По поручению Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева общественным фондом «Birgemiz» завершена 5-ая волна выплат. По 50 тысяч тенге получили еще более 100 тысяч наиболее нуждающихся семей во всех регионах страны. Таким образом, всего прямой финансовой поддержкой охвачено более 650 тысяч семей или 2,2 млн. казахстанцев», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

По его словам, за счет средств фонда также поддержано более 2 тысяч медицинских работников, построено 20 новых домов для пострадавших от подтопления жителей Мактаарала.

«В целом, в рамках акции #BizBirgemiz почти 320 тысяч семей были обеспечены продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости. 100 тысячам семей из наиболее незащищенных слоев населения бесплатно передано 5 миллионов масок. Еще раз хочу поблагодарить всех спонсоров и меценатов, собравших в фонд по инициативе Елбасы порядка 34 млрд. тенге. Приняв участие в этом благородном деле по поддержке нуждающихся в непростой период борьбы с коронавирусом, наша страна и наш народ показали пример стойкости и единства духа!» - резюмировал Б.Байбек.



