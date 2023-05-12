Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На форуме Альянса азиатских университетов Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о развитии высшего образования в Казахстане. Глава Кабмина отметил, что Казахстан может преуспеть в определеных областях образования и внести свой вклад в глобальное накопление знаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инвестиции в исследования являются обязательными для Казахстана. Мы стремимся увеличить бюджет для исследований до 1% ВВП к 2027 году. Этот уровень может казаться незначительным по мировым стандартам, но он будет представлять собой большой скачок для нашей страны. Казахстан не может быть на переднем крае во многих областях исследований, учитывая ограниченность ресурсов и человеческого потенциала. Поэтому мы считаем, что сможем преуспеть в определенных областях и внести свой вклад в глобальное накопление знаний. Назарбаев университету удалось институционализировать получение знаний внутри страны последством исследований и широко распространять результаты, а не импортировать их», - отметил на форуме Премьер-Министр Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также считает, что в условиях перехода к цифровому обществу крайне важно понимать влияние технологий на рынок труда.

«Стремительные темпы цифровизации окажут влияние на все отрасли и на рынке труда пройдет реструктуризация как и в экономике в целом. Следовательно мы уделяем приоритетное внимание разработке цифровой архитектуры для высших учебных заведений, чтобы соответствующим образом укомплектовать нашу рабочую силу. Кроме того, Казахстан намерен инвестировать в качественное высшее образование посредством интернационализации. Именно поэтому мы развиваем сотрудничество с ведущими международными университетами путем создания филиальных кампусов в Казахстане. Четыре международных университета уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Мы планируем пригласить как минимум еще 9 известных университетов к 2029 году, чтобы увеличить количество данных филиалов», - добавил Алихан Смаилов.



