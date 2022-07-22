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    Еще 872 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

    22 Июля 2022, 08:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них, в городе Нур-Султане - 180,

    городе Алматы - 568,

    Алматинской области - 30,

    Жетысуской области - 13,

    ВКО - 12,

    Жамбылской области - 33,

    Карагандинской области - 18,

    Улытауской области - 6,

    Костанайской области - 6,

    Павлодарской области - 5,

    Туркестанской области - 1.

    Всего в стране выздоровело 1 298 633 человека от COVID-19.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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