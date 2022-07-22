Еще 872 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них, в городе Нур-Султане - 180,
городе Алматы - 568,
Алматинской области - 30,
Жетысуской области - 13,
ВКО - 12,
Жамбылской области - 33,
Карагандинской области - 18,
Улытауской области - 6,
Костанайской области - 6,
Павлодарской области - 5,
Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 298 633 человека от COVID-19.