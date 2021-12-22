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Еще 801 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
22 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 86,
город Алматы - 95,
Акмолинская область - 64,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 18,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 111,
Костанайская область - 96,
Кызылординская область - 8,
Павлодарская область - 114,
Северо-Казахстанская область - 103,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 954772.
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