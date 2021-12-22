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Еще 801 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

22 Декабря 2021 08:15
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Еще 801 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 86,

город Алматы - 95,

Акмолинская область - 64,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 18,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Жамбылская область - 30,

Западно-Казахстанская область - 41,

Карагандинская область - 111,

Костанайская область - 96,

Кызылординская область - 8,

Павлодарская область - 114,

Северо-Казахстанская область - 103,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 954772.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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