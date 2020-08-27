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Еще 723 казахстанца выздоровели от коронавируса
27 Августа 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 723 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 21
город Алматы - 147
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 4
Атырауская область - 11
Восточно-Казахстанская область - 313
Западно-Казахстанская область - 66
Карагандинская область - 77
Костанайская область - 9
Павлодарская область - 46
Северо-Казахстанская область - 20
Туркестанская область - 5
Итого выздоровевших в Казахстане - 94713.
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