Еще 723 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 723 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 21

город Алматы - 147

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 4

Атырауская область - 11

Восточно-Казахстанская область - 313

Западно-Казахстанская область - 66

Карагандинская область - 77

Костанайская область - 9

Павлодарская область - 46

Северо-Казахстанская область - 20

Туркестанская область - 5

Итого выздоровевших в Казахстане - 94713.