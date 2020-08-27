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Еще 723 казахстанца выздоровели от коронавируса

27 Августа 2020 08:15
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Еще 723 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 723 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 21

город Алматы - 147

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 4

Атырауская область - 11

Восточно-Казахстанская область - 313

Западно-Казахстанская область - 66

Карагандинская область - 77

Костанайская область - 9

Павлодарская область - 46

Северо-Казахстанская область - 20

Туркестанская область - 5

Итого выздоровевших в Казахстане - 94713.


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#Коронавирус  
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