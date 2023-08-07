Еще 7 учебных заведений построят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе Туркестанской области в новом учебном году введут в эксплуатацию 7 новых учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Всего в регионе 75 государственных и 17 частных школ. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию еще семь учебных заведений.

Также в Сайрамском районе идет строительство двухэтажного Дома культуры, расположенного в Акбулакском округе. Сегодня завершаются внутренние работы объекта, укладывается пол зрительного зала. Данное здание будет включать в себя дом культуры, библиотеку и спортивные кружки. По словам представителей подрядных организаций, объект будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года.