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    Еще 7 учебных заведений построят в Туркестанской области

    7 Августа 2023, 14:50

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе Туркестанской области в новом учебном году введут в эксплуатацию 7 новых учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Всего в регионе 75 государственных и 17 частных школ. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию еще семь учебных заведений.

    Также в Сайрамском районе идет строительство двухэтажного Дома культуры, расположенного в Акбулакском округе. Сегодня завершаются внутренние работы объекта, укладывается пол зрительного зала. Данное здание будет включать в себя дом культуры, библиотеку и спортивные кружки. По словам представителей подрядных организаций, объект будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область Образование Акимат Строительство
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