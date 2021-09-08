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    08:15, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Еще 6894 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 6 894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

    В разрезе регионов:

    городе Нур-Султане - 846,

    в городе Алматы - 1437,

    в городе Шымкенте - 710,

    в Акмолинской области - 272,

    в Актюбинской области - 478,

    в Алматинской области - 371,

    в Атырауской области - 664,

    в ВКО - 136,

    в Жамбылской области - 0,

    в ЗКО - 129,

    в Карагандинской области - 718,

    в Костанайской области - 162,

    в Кызылординской области – 179,

    в Мангистауской области - 321,

    в Павлодарской области - 409,

    в СКО - 25,

    в Туркестанской области - 37.

    Всего в стране выздоровело 734 883 человека от COVID-19.


    Теги:
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