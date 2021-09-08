08:15, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6
Еще 6894 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 6 894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
В разрезе регионов:
городе Нур-Султане - 846,
в городе Алматы - 1437,
в городе Шымкенте - 710,
в Акмолинской области - 272,
в Актюбинской области - 478,
в Алматинской области - 371,
в Атырауской области - 664,
в ВКО - 136,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 129,
в Карагандинской области - 718,
в Костанайской области - 162,
в Кызылординской области – 179,
в Мангистауской области - 321,
в Павлодарской области - 409,
в СКО - 25,
в Туркестанской области - 37.
Всего в стране выздоровело 734 883 человека от COVID-19.