Еще 6894 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 6 894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

В разрезе регионов:

городе Нур-Султане - 846,

в городе Алматы - 1437,

в городе Шымкенте - 710,

в Акмолинской области - 272,

в Актюбинской области - 478,

в Алматинской области - 371,

в Атырауской области - 664,

в ВКО - 136,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 129,

в Карагандинской области - 718,

в Костанайской области - 162,

в Кызылординской области – 179,

в Мангистауской области - 321,

в Павлодарской области - 409,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране выздоровело 734 883 человека от COVID-19.