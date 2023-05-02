Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Еще 55 молочно-товарных ферм появится в Казахстане

    2 Мая 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о планах по созданию молочно-товарных ферм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году СКО получила бюджет и распределила его через СПК. Мы не стали ничего нового придумывать и выделили в этом году 100 млрд тенге, дали бюджетный кредит через СПК, они пошли фермерам напрямую. Мы сделали упор на СКО, ВКО, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях. В этом году заложили 65 молочно-товарных ферм. На следующий год планируем заложить еще 55 и закрыть потребность Казахстана в молоке», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

    Также, по словам вице-премьера, будет закрыта потребность в курином мясе.

    «Дальше нам необходимо сделать небольшие инвестиции, и мы полностью закроем свою потребность в курином мясе. На очереди эти пресловутые хранения, поэтому большое внимание уделяем созданию хранилищ и полям орошения, потому что нам надо увеличивать орошаемые площади, чтобы производить больше продукции», - добавил С. Жумангарин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Сельское хозяйство Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по развитию малого и среднего предпринимательства рассмотрели в Правительстве
    Алихан Смаилов встретился с Президентом Узбекистана в Ташкенте
    3,7 млрд тенге выделено из резерва Правительства на обеспечение теплом и газом жителей Актау
    Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров