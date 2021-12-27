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Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК
27 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 422 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75,
город Алматы - 25,
Акмолинская область - 59,
Алматинская область - 20,
Атырауская область - 1,
Восточно-Казахстанская область - 23,
Жамбылская область - 9,
Карагандинская область - 124,
Костанайская область - 63,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 3,
Северо-Казахстанская область - 14,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 957689.
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