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Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК

27 Декабря 2021 08:15
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Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 422 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75,

город Алматы - 25,

Акмолинская область - 59,

Алматинская область - 20,

Атырауская область - 1,

Восточно-Казахстанская область - 23,

Жамбылская область - 9,

Карагандинская область - 124,

Костанайская область - 63,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 3,

Северо-Казахстанская область - 14,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 957689.



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#Коронавирус в РК  
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