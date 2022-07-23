Еще 399 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в городе Нур-Султане - 233,

Алматинской области - 30,

Жетысуской области - 13,

ВКО - 17,

Жамбылской области - 21,

Карагандинской области - 47,

Улытауской области - 9,

Кызылординской области – 22,

Павлодарской области - 7,

Всего в стране выздоровело 1 299 032 человека от COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



