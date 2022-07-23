Еще 399 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в городе Нур-Султане - 233,
Алматинской области - 30,
Жетысуской области - 13,
ВКО - 17,
Жамбылской области - 21,
Карагандинской области - 47,
Улытауской области - 9,
Кызылординской области – 22,
Павлодарской области - 7,
Всего в стране выздоровело 1 299 032 человека от COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.