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    Еще 399 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

    23 Июля 2022, 08:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в городе Нур-Султане - 233,

    Алматинской области - 30,

    Жетысуской области - 13,

    ВКО - 17,

    Жамбылской области - 21,

    Карагандинской области - 47,

    Улытауской области - 9,

    Кызылординской области – 22,

    Павлодарской области - 7,

    Всего в стране выздоровело 1 299 032 человека от COVID-19.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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