Еще 3307 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 3307 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 478,

город Алматы - 975,

город Шымкент - 81,

Акмолинская область - 148,

Актюбинская область - 340,

Алматинская область - 35,

Атырауская область - 109,

Восточно-Казахстанская область - 189,

Жамбылская область - 56,

Западно-Казахстанская область - 37,

Карагандинская область - 175,

Костанайская область - 133,

Кызылординская область - 76,

Мангистауская область - 40,

Павлодарская область - 240,

Северо-Казахстанская область - 163,

Туркестанская область - 32.

Итого выздоровевших в Казахстане - 835805.



