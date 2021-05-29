РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 29 Май 2021 | GMT +6

    Еще 2658 человек выздоровели от коронавируса в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2658 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 199,

    город Алматы - 521,

    город Шымкент - 168,

    Акмолинская область - 174,

    Актюбинская область - 104,

    Алматинская область - 464,

    Атырауская область - 25,

    Восточно-Казахстанская область - 166,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 39,

    Карагандинская область - 436,

    Костанайская область - 72,

    Кызылординская область - 29,

    Мангистауская область - 51,

    Павлодарская область - 132,

    Северо-Казахстанская область - 24,

    Туркестанская область - 27.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 351086.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!