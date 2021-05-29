Еще 2658 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2658 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 199,

город Алматы - 521,

город Шымкент - 168,

Акмолинская область - 174,

Актюбинская область - 104,

Алматинская область - 464,

Атырауская область - 25,

Восточно-Казахстанская область - 166,

Жамбылская область - 27,

Западно-Казахстанская область - 39,

Карагандинская область - 436,

Костанайская область - 72,

Кызылординская область - 29,

Мангистауская область - 51,

Павлодарская область - 132,

Северо-Казахстанская область - 24,

Туркестанская область - 27.

Итого выздоровевших в Казахстане - 351086.



