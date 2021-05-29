08:15, 29 Май 2021 | GMT +6
Еще 2658 человек выздоровели от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2658 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 199,
город Алматы - 521,
город Шымкент - 168,
Акмолинская область - 174,
Актюбинская область - 104,
Алматинская область - 464,
Атырауская область - 25,
Восточно-Казахстанская область - 166,
Жамбылская область - 27,
Западно-Казахстанская область - 39,
Карагандинская область - 436,
Костанайская область - 72,
Кызылординская область - 29,
Мангистауская область - 51,
Павлодарская область - 132,
Северо-Казахстанская область - 24,
Туркестанская область - 27.
Итого выздоровевших в Казахстане - 351086.