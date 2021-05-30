Еще 2459 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 670,

город Алматы - 333,

город Шымкент - 279,

Акмолинская область - 212,

Алматинская область - 102,

Атырауская область - 145,

Восточно-Казахстанская область - 84,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 89,

Карагандинская область - 318,

Костанайская область - 19,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 51,

Павлодарская область - 70,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 35.

Итого выздоровевших в Казахстане - 353545.



