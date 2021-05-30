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    08:30, 30 Май 2021 | GMT +6

    Еще 2459 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 670,

    город Алматы - 333,

    город Шымкент - 279,

    Акмолинская область - 212,

    Алматинская область - 102,

    Атырауская область - 145,

    Восточно-Казахстанская область - 84,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 89,

    Карагандинская область - 318,

    Костанайская область - 19,

    Кызылординская область - 26,

    Мангистауская область - 51,

    Павлодарская область - 70,

    Северо-Казахстанская область - 16,

    Туркестанская область - 35.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 353545.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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