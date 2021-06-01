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    Еще 172 км пеших горных маршрутов в Большом и Малом Алматинских ущельях обустроят в этом году

    1 Июня 2021, 14:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева управлением туризма города на системной основе ведется работа по благоустройству горных маршрутов. Такую информацию озвучила руководитель управления туризма Сабина Аманкелді, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня уже благоустроено порядка 500 км троп и оцифровано 1000 км горных маршрутов.

    «На протяжении маршрутов установлено 26 информационных стендов, 154 указателя, 80 информационных щитов, 14 информационных столбов, 163 скамейки и 68 беседок. На всех навигационных стендах имеются QR-коды, где туристы могут ознакомиться со сложностью маршрута, его протяженностью и временем прохождения», - сказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций Сабина Аманкелді.

    В этом году дополнительно будут благоустроены пешие горные маршруты в Большом и Малом Алматинском ущелье общей протяженностью порядка 172 км.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Туризм Безопасность Общество
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