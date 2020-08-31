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Еще 162 казахстанца выздоровели от коронавируса

31 Августа 2020 08:44
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Еще 162 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2

Атырауская область - 9

Восточно-Казахстанская область - 17

Западно-Казахстанская область - 6

Карагандинская область - 1

Костанайская область - 7

Павлодарская область - 5

Северо-Казахстанская область - 85

Туркестанская область - 30

Итого выздоровевших в Казахстане - 96297.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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