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Еще 162 казахстанца выздоровели от коронавируса
31 Августа 2020 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2
Атырауская область - 9
Восточно-Казахстанская область - 17
Западно-Казахстанская область - 6
Карагандинская область - 1
Костанайская область - 7
Павлодарская область - 5
Северо-Казахстанская область - 85
Туркестанская область - 30
Итого выздоровевших в Казахстане - 96297.
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