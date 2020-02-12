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Еще 155 казахстанцев вернутся из Китая – МИД РК

12 Февраля 2020 12:03
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Еще 155 казахстанцев вернутся из Китая – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра в Алматы прилетят еще 155 казахстанцев из Китая. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Один самолет был направлен 10 февраля, вчера утром он вернулся и привез 217 наших граждан. Мы планируем, что второй самолет вылетит сегодня вечером, он завтра утром привезет 155 граждан. После этого останется 343 наших гражданина, это, в первую очередь, сотрудники наших дипломатических учреждений и члены их семей. Есть также студенты, граждане, поехавшие по своим делам. С ними наше Посольство связывалось, но они не выражают намерений возвращаться», – сказал М.Тлеуберди.

По его словам, все дипломатические учреждения РК в Китае работают в штатном режиме. Ограничена только работа консульских отделений. Семьям сотрудников, пожелавшим вернуться в Казахстан, обеспечено возвращение.

Министр также сообщил, что в самолете, который должен вылететь в КНР сегодня вечером, имеются места для 220 пассажиров. Поэтому, если дополнительно к 155 гражданам, которые планировали вернуться в Казахстан, кто-то еще из граждан РК пожелает вернуться на Родину, для них есть возможность прилететь этим самолетом – есть свободные 65 мест. Рейс чартерный, обеспечен Правительством РК, для всех возвращающихся полет будет бесплатным. Самолет компании «Эйр Астана» прилетит в Алматы, где для возвращающихся казахстанцев подготовлена площадка для двухнедельного карантина. Стационары в Нур-Султане, выделенные для этих целей, уже заполнены.


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Ключевые слова: МИД РК, Китай, Общество, Пневмония в Китае,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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