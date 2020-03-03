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    Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Иране

    3 Марта 2020, 01:38

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Число жертв коронавируса нового типа (СOVID-19) в Иране достигло 66 человек, сообщил в понедельник замглавы Министерства здравоохранения Исламской Республики Алиреза Раиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень второго марта составило 1501, из которых 291 человек выздоровел.

    «Из новых случаев заражения коронавирусом 225 зафиксированы в городе Тегеран, 62 - в Куме, 53 - в Гиляне, 23 - в Исфахане, 18 - в провинции Маркази, 18 - в Казвине, 6 - в Хорасане Резави, 8 - в провинции Фарс, 1 - в Керманшахе, 12 - в Мазендеране, 10 - в Альборзе, 7 - в Хормозгане, 12 - в Хузестане, 1 - в провинции Систан и Белуджистан, 4 - в Западном Азербайджане, 2 - в Иламе, 3 - в Южном Хорасане, 2 - в Кермане и 1 - в Йезде», - отметил он.

    Иран предпринимает предупредительные меры в пограничных пунктах страны из-за распространения коронавируса, сообщает ИРНА.

    «Мы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Ирана начали дезинфицировать пограничные пункты в целях предотвращения распространения коронавируса», - отметил замглавы пограничной службы Ирана Ахмад Али Гударзи в понедельник.

    По его словам, также предусматривается комната карантина в больницах пограничных провинций.

    Первого марта Министерство здравоохранения Ирана сообщало о 54 погибших от коронавируса.

    Отметим, что с первого марта из-за коронавируса Казахстан сокращает число авиарейсов в Иран и Южную Корею. Также в Казахстане вводится запрет на въезд в страну гражданам Ирана.

    Автор:

    Происшествия Здравоохранение Иран
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