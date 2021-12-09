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Еще 1044 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
9 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 1044 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 151,
город Алматы - 200,
Акмолинская область - 63,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 37,
Жамбылская область - 13,
Карагандинская область - 128,
Костанайская область - 146,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 46,
Северо-Казахстанская область - 129,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 945529.
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