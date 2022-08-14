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    • Еще 10 пожарных постов не хватает в 25 селах Восточно-Казахстанской области – ДЧС

    14 Августа 2022 10:57

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области с начала пожароопасного сезона произошел один степной пожар на площади 70 га, 48 лесных пожаров, которые охватили 1 958,1 га, и более 70 случаев загораний травы с общей площадью 1 348,8 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Анастасия Скляр.

    «Для обеспечения пожарной безопасности в регионе создано 46 совместных мобильных групп, с численностью 270 человек, из сотрудников сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов, которыми проведено 546 рейдовых мероприятий, по результатам которых выявлено 37 нарушителей требований пожарной безопасности»,- проинформировала Анастасия Скляр.

    Также, по ее словам, возбуждены и рассмотрены восемь административных материалов. С сельхозпроизводителями проведено 115 круглых столов, проинструктировано правилами пожарной безопасности 15 тыс. 292 человека.

    По информации главного специалиста УГПК, на сегодняшний день по Восточно-Казахстанской области имеется 41 пожарный пост, они содержатся за счет средств местных исполнительных органов, количеств работников – 51 человек, техники – 43 единицы.

    «Для полного охвата сельских населенных пунктов области с учетом условий прибытия к месту вызова требуется создание еще 10 пожарных постов. Создание данных постов позволит защитить 25 населенных пунктов с населением почти 28 тыс. человек», -заявила спикер.


    #Восточно-Казахстанская область #ДЧС
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