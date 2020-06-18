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    Еще 10 млн долларов поступило в фонд «Birgemiz»

    18 Июня 2020, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В общественный фонд «Birgemiz», учрежденный по инициативе Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева для поддержки социально уязвимых слоев населения, поступило дополнительно ещё около 4 млрд тенге, что позволит продолжить оказание помощи наиболее нуждающимся семьям. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации председателя фонда Руслана Сакеева, средства поступили от четырех неравнодушных граждан, пожелавших остаться неназванными. В целом на счетах общественного фонда «Birgemiz» благодаря меценатам, отозвавшимся на призыв Елбасы, было собрано свыше 28,5 млрд тенге.

    За счет этих средств по поручению Первого Президента адресной поддержкой на сегодня охвачено уже более 470 тысяч семей, или 1,6 млн. казахстанцев. Единовременные выплаты по 50 тысяч тенге получили наиболее нуждающиеся семьи из 23 городов и близлежащих к ним сёл и населенных пунктов.

    Также по 50 тысяч тенге из средств фонда получили более двух тысяч медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

    Волонтерами «Jas Otan» была осуществлена доставка 5 миллионов бесплатных защитных масок 100 тысячам наиболее незащищенных семей, приобретенных на средства фонда «Birgemiz».

    Кроме того, по инициативе Нурсултана Назарбаева в Мактааральском районе Туркестанской области ведется строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Благотворительность Нур Отан Экономика Общество Бірге - реализуем вместе Первый Президент - Елбасы
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