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    ЕС закрывает границы на 30 дней

    18 Марта 2020, 07:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евросоюз принял беспрецедентные меры в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа — на саммите ЕС, который прошел в режиме видеоконференции, утверждено закрытие на 30 дней внешних границ сообщества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Решение подразумевает прекращение выдачи шенгенских виз, а по действующим визам в ЕС нельзя будет въехать с туристическими или иными целями, которые не входят в список исключений, сделанных, в частности, для дипломатов и медработников.

    «Для того чтобы сдержать распространение коронавируса в мире, мы решили укрепить наши внешние границы и утвердить скоординированное временное ограничение на все поездки в ЕС, кроме неотложных, сроком на 30 дней, на основе предложения Еврокомиссии», — сказал председатель Евросовета Шарль Мишель.

    А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила:

    «Одним из главных вопросов сегодня, конечно, были внутренние границы были и, как следствие — пробки. Абсолютно необходимо разблокировать сложившуюся ситуацию: внутри европейского союза застряло слишком много людей, грузовики, перевозящие товары, встали в пробках, но товары должны перемещаться свободно, они нам необходимы для работы внутреннего рынка».

    Таким образом на саммите утверждено решение о создании «зеленых коридоров» для грузовиков.

    ЕС рассчитывает, что вакцина от коронавируса будет готова к осени. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, разработкой занимается инновационная исследовательская компания, которая получит от ЕС 80 миллионов евро.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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