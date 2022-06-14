ЕС выделил дополнительные €50 млн для сирийских беженцев в Турции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз выделил дополнительное финансирование в размере 50 млн евро в рамках программы помощи сирийским беженцам в Турции. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Дополнительные средства направлены на обеспечение медицинской и правовой помощи, психосоциальной поддержки.

Помощь является частью Программы содействия социальной сплоченности (SUY), которая в охватывает более 1,5 млн человек в Турции. Благодаря программе сирийцы могут оплачивать аренду жилья, транспорт, продукты питания и медикаменты.

«Новая помощь в размере 50 млн евро является частью пакета в размере 3 млрд евро, о которой Еврокомиссия сообщила в июне 2021 года, и которая нацелена на поддержку беженцев в Турции до 2024 года. Данная сумма в 50 млн евро также является дополнением к 325 млн евро гуманитарной помощи, выделенной в рамках SUY в декабре 2021 года. В целом объем выделенной Турции с 2021 года помощи составил около 3,34 млрд евро», - говорится в сообщении.



