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    ЕС выделил дополнительные €50 млн для сирийских беженцев в Турции

    14 Июня 2022, 22:18

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз выделил дополнительное финансирование в размере 50 млн евро в рамках программы помощи сирийским беженцам в Турции. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Дополнительные средства направлены на обеспечение медицинской и правовой помощи, психосоциальной поддержки.

    Помощь является частью Программы содействия социальной сплоченности (SUY), которая в охватывает более 1,5 млн человек в Турции. Благодаря программе сирийцы могут оплачивать аренду жилья, транспорт, продукты питания и медикаменты.

    «Новая помощь в размере 50 млн евро является частью пакета в размере 3 млрд евро, о которой Еврокомиссия сообщила в июне 2021 года, и которая нацелена на поддержку беженцев в Турции до 2024 года. Данная сумма в 50 млн евро также является дополнением к 325 млн евро гуманитарной помощи, выделенной в рамках SUY в декабре 2021 года. В целом объем выделенной Турции с 2021 года помощи составил около 3,34 млрд евро», - говорится в сообщении.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Евросоюз
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