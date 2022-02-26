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    ЕС ввел санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова

    26 Февраля 2022, 08:58

    БРЮССЕЛЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - ЕС включил в черный список Президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева из-за военной операции на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в ночь на субботу опубликованы соответствующие нормативные акты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.

    «Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Кроме того, в этот список должны быть включены лица, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Белоруссии, а также те члены Госдумы, которые ратифицировали решения правительства о «Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики и между Российской федерацией и Луганской народной республикой», - отмечается в нем.

    К заявлению приложен список из 98 фамилий всех включенных в черный список ЕС, число фигурантов которого таким образом увеличилось до 670 человек.

    Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин.

    Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Украина в соответствии с уставом ООН оставляет за собой право на самооборону.

    24 февраля Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.

    Фото: © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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