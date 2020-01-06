ЕС сожалеет из-за отказа Ирана от ограничений по ядерной сделке

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз сожалеет из-за отхода Ирана от договоренностей по «ядерной сделке», которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана. Об этом в своем микроблоге Twitter написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Глубоко сожалеем из-за последнего решения Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий. Как и всегда, мы будем полагаться на результаты мониторинга со стороны МАГАТЭ», - написал он в понедельник.

«Полная имплементация ядерной сделки сегодня важнее, чем когда-либо для региональной и глобальной безопасности», - считает глава дипломатии ЕС.

Ж.Боррель добавил, что продолжит работать со всеми заинтересованными сторонами для поиска путей решения.

Отметим, в июле 2015 года Советом Безопасности ООН был единодушно одобрен Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД), который является ключевым инструментом глобального режима нераспространения.

СВПД был заключен между Ираном и «шестеркой» международных посредников (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия). Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций.

В 2018 году из СВПД вышли США, восстановив санкции. В качестве ответных шагов Тегеран приступил к постепенному сокращению своих обязательств по соглашению.

МИД Ирана в воскресенье вечером определился с очередным шагом отступления от обязательств по СВПД. Теперь иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части уровня и объемов обогащения урана.

фото: qha.com.ua/uk/novosti