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ЕС скорбит по жертвам лесных пожаров в Греции

25 Июля 2018 15:41 220
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ЕС скорбит по жертвам лесных пожаров в Греции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В знак скорби и солидарности с Грецией, где объявлен трехдневный общенациональный траур по жертвам лесных пожаров, у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе приспустили флаги ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В это трудное время мы солидарны с греческим народом. Наши соболезнования семьям и друзьям жертв этих разрушительных пожаров, вызвавших столько страданий», - говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

Напомним, лесные пожары, которые возникли из-за небывалой жары в прибрежном регионе, в настоящее время продолжают бушевать в Греции. По последним данным, жертвами стихии стали более 70 человек, еще около 200 пострадали, среди них есть и дети.

 

 

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Ключевые слова: Евросоюз,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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