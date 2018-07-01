ЕС скорбит по жертвам лесных пожаров в Греции
25 Июля 2018 15:41 220
Поделиться:
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В знак скорби и солидарности с Грецией, где объявлен трехдневный общенациональный траур по жертвам лесных пожаров, у штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе приспустили флаги ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСтепной пожар полыхал всю ночь в Туркестанской области Кафе сгорело в Туркестанской области
«В это трудное время мы солидарны с греческим народом. Наши соболезнования семьям и друзьям жертв этих разрушительных пожаров, вызвавших столько страданий», - говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.
Напомним, лесные пожары, которые возникли из-за небывалой жары в прибрежном регионе, в настоящее время продолжают бушевать в Греции. По последним данным, жертвами стихии стали более 70 человек, еще около 200 пострадали, среди них есть и дети.
Ключевые слова: Евросоюз,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы отменит 300 рейсов
- Google оштрафовали на рекордные €4,34 млрд
- Еврокомиссия вводит ограничения на импорт стали
- Названы лидирующие по суицидам страны Европы
- Узбекистан и ЕС начинают переговоры по новому соглашению о партнерстве
- Дональд Трамп: Страны НАТО увеличат траты на оборону
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047